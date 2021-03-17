Комитет ГД поддержал законопроект о расширении федеральной части списков партий на выборах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект депутатов фракции ЛДПР о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты с 10 до 20 кандидатов. При этом комитет считает необходимым доработать законопроект.

"Поддерживая концепцию законопроекта, комитет отмечает, что максимально допустимое число кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, должно быть определено с учетом позиций фракций политических партий в Государственной думе, мнения экспертов в области законодательства о выборах, а также с учетом анализа практики проведения избирательных кампаний в российский парламент", - отмечается в заключении комитета.

Как отмечают в комитете, законопроект в текущем виде не содержит таких аналитических данных и необходимых обоснований. "В этой связи комитет считает необходимым доработать положения законопроекта в рамках процедур, предусмотренных регламентом Государственной думы, до его принятия в качестве закона", - отмечается в заключении комитета. Комитет предлагает рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 марта.

Как пояснила глава комитета Ольга Савастьянова в ходе заседания, депутаты ко второму чтению законопроекта намерены скорректировать максимальную численность федеральной части партийных списков. "В заключении (комитета - прим. ТАСС) две важные позиции мы отмечаем: мы поддерживаем концепцию законопроекта в части увеличения списка и мы говорим о том, что ко второму чтению вносится поправка в части этого количества. Мы сегодня предлагаем остановиться на цифре 15", - подчеркнула Савастьянова.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. В марте текущего года спикер Госдумы Вячеслав Володин по просьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии. По словам Володина, законопроект имеет прямое отношение к выборам, "правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее". Володин также отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

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