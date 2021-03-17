Небензя: участие крымчан в "формуле Арриа" покажет реальное положение дел в Крыму

ООН, 17 марта. /ТАСС/. Россия пригласила представителей различных народностей Крыма на неформальную встречу Совета Безопасности по "формуле Арриа", чтобы дипломаты разных стран во всемирной организации смогли услышать о реальной обстановке на полуострове от местных жителей. Об этом заявил в среду на неформальном заседании Совбеза по Крыму по "формуле Арриа" в режиме видеоконференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что организаторы аналогичной встречи 12 марта лишили крымчан возможности участвовать в ней. "Сегодня мы пригласили докладчиков, которые представляют разные общины многонационального полуострова. Они действительно знают и могут поделиться тем, что происходит или не происходит на земле. Поэтому мы предложили им последить за дискуссией 12 марта, чтобы потом предоставить свои собственные суждения и ответы", - отметил дипломат.

12 марта СБ ООН провел встречу по "формуле Арриа" по Крыму, организованную Эстонией. Представители западных стран и Украины обвинили Россию в нарушении прав человека на полуострове. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отверг эти обвинения, указав, что для составления объективной картины жизни в Крыму надо выслушать и его население.