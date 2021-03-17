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Небензя призвал представителей ООН сохранять беспристрастность в заявлениях по Крыму

Представитель РФ при ООН напомнил, что помощник генерального секретаря по правам человека Илзе Брандс Керис позволила себе в заявлениях о полуострове опираться на одностороннюю информацию из предвзятых источников

ООН, 17 марта. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы сотрудники секретариата ООН оставались беспристрастными, когда высказываются о Крымском полуострове. Об этом заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности по Крыму по "формуле Арриа" в режиме видеоконференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Представитель ООН, помощник генерального секретаря по правам человека Илзе Брандс Керис позволила себе в своих заявлениях [12 марта] опираться на одностороннюю информацию из предвзятых источников. Статус ооновцев в любой ситуации должен оставаться беспристрастным, и мы обратили внимание генерального секретаря на необходимость придерживаться этого подхода, чтобы не подрывать статус и достоверность ооновского персонала", - сказал Небензя.

12 марта СБ ООН провел встречу по "формуле Арриа" по Крыму, организованную Эстонией. Представители западных стран и Украины обвинили Россию в нарушении прав человека на полуострове. Керис в целом разделила их оценки. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отверг эти обвинения, указав, что для составления объективной картины жизни в Крыму надо выслушать и его население.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичКрым
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