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Постпредство РФ призвало представителя ОБСЕ оценить запрет на въезд в Польшу журналистам

Управление по делам иностранцев Польши по запросу Службы военной контрразведки республики ранее внесло специального корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева в список лиц, чье присутствие в стране нежелательно

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Постпредство России при ОБСЕ призвало представителя этой международной организации по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру оценить решение властей Польши о запрете на въезд российским журналистам.

"Отказ во въезде на территорию Польши корреспонденту ВГТРК Е. Решетневу, а также продление аналогичного запрета журналисту агентства Sputnik Л. Свиридову грубо нарушает ряд обязательств ОБСЕ по свободе СМИ", - говорится в среду в заявлении постпредства в Twitter. В связи с этим оно призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "дать оценку действиям польских властей", отмечается в сообщении.

Во вторник Управление по делам иностранцев Польши по запросу Службы военной контрразведки республики внесло российского журналиста, специального корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева в список лиц, чье присутствие в стране нежелательно. Срок запрета на въезд в Польшу составляет пять лет, в Шенгенскую зону - три года.

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РоссияПольша
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