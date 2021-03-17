Захарова указала на недоразвитость мысли посла Украины в ФРГ об ответственности за Крым

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявляя о "моральной ответственности" Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что в то время полуостров находился в составе РСФСР, то есть России. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву", - написала она, комментируя высказывания Мельника, который призвал Берлин приложить все усилия для так называемого возвращения Крыма Украине.

"Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем", - отметила Захарова.

Говоря о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, дипломат подчеркнула, что "лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов".