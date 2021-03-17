Посольство России считает недопустимыми мероприятия по чествованию латышских легионеров СС

РИГА, 17 марта. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду подвергло резкой критике мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС", которые прошли в центре Риги 16 марта, назвав их недопустимыми и глубоко аморальными.

"16 марта этого года в Латвии в очередной раз состоялись мероприятия по чествованию ветеранов латышского добровольческого легиона "Ваффен СС". Хотя нынешняя акция не имела былого размаха и явно не находит широкой поддержки в современном латвийском обществе, действующие в стране ограничения все же не помешали наиболее преданным почитателям "подвигов" бывших эсэсовцев возложить венки к памятнику Свободы. Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского Сейма (парламента), представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!" - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

"Считаем недопустимыми и глубоко аморальными любые попытки оправдать злодеяния против мирного населения эсэсовских палачей, признанных Нюрнбергским Международным военным трибуналом "ответственными за множество убийств и зверств на оккупированных территориях", - отмечает посольство.

В связи с объявленным в Латвии режимом чрезвычайного положения из-за пандемии все публичные мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" в центре Риги в этом году были отменены. Тем не менее отдельные представители организации ветеранов этого легиона, а также руководство, члены и молодежная организация входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" в индивидуальном порядке в этот день возложили цветы к памятнику Свободы в Риге, на кладбище в Лестене и в других мемориальных местах в Латвии.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия. Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но после того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.