Нарышкин: борьба крымчан за историческую правду вызывает восхищение во всем мире

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Борьба жителей Крыма и Севастополя за историческую правду, которая нашла свое проявление в проведенном семь лет назад референдуме, по результатам которого полуостров вошел в состав России, восхищает единомышленников во всем мире. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженная борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всем мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость", - сказал он, презентуя трехтомную монографию об истории полуострова.

Нарышкин добавил, что по прошествии семи лет события Русской весны стали частью общей истории. "В те решающие дни Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж - оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье", - считает он.

Председатель РИО отметил, что в свое время при передаче Крыма в 1954 году мнением граждан "по сути никто не поинтересовался". "Непродуманное волюнтаристское решение Никиты Хрущева повлекло самые трагические последствия. Однако история всегда все расставляет на свои места. Вынужденная разлука лишь укрепила севастопольцев и крымчан в их стремлении вернуться в родное отечество, соединить свою судьбу и свое будущее с великой Россией", - подчеркнул он.

Нарышкин напомнил, что семь лет назад 18 марта 2014 года по итогам всенародного референдума произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. "Демократический выбор жителей полуострова восстановил утраченную ранее историческую несправедливость", - отметил он.

Воссоединение с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.