Дума может 6 апреля одобрить во II чтении расширение федеральной части партийных списков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 6 апреля может рассмотреть во втором чтении законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты, следует из проекта постановления о календаре работы палаты на апрель. Документ размещен в думской электронной базе в четверг.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Он предлагает расширить федеральную часть партийных списков на выборах депутатов Госдумы с 10 до 20 кандидатов.

В среду профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении при условии его доработки ко второму. Как отметила глава комитета Ольга Савастьянова, комитет поддерживает концепцию законопроекта в части увеличения списка, но ко второму чтению намерен скорректировать максимальную численность федеральной части партийных списков. По словам Савастьяновой, комитет предлагает "остановиться на цифре 15".

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект на пленарном заседании 23 марта.

Ранее в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин по просьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии. По словам Володина, законопроект имеет прямое отношение к выборам, "правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее". Володин также отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.