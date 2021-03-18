Песков перенаправил в МИД вопрос об ожиданиях от переговоров по Афганистану в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал МИДу вопрос об ожиданиях от московских консультаций по вопросу мирного урегулирования в Афганистане.

"Ни администрация президента, ни президент не принимают участия в этих переговорах. Это уровень министерства иностранных дел. Я рекомендую туда обращаться", - сказал представитель Кремля в четверг в беседе с журналистами.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США) по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей пройдет в четверг в Москве. На встрече в "Президент-отеле" будут присутствовать представители властей исламской республики и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кроме того, на консультации были приглашены представители Катара, которые также подтвердили свое участие.

По данным СМИ, в состав делегации властей Афганистана, возглавляемой руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, вошли также экс-президент страны Хамид Карзай, бывшие вице-президенты Абдул-Рашид Дустум и Карим Халили, а также экс-премьер Гульбеддин Хекматияр и другие крупные политики.

Делегацию талибов возглавит заместитель руководителя движения - мулла Абдул Гани Барадар.

Как заявили в МИД РФ, к участникам встречи с приветственной речью обратится глава российского дипведомства Сергей Лавров. Стороны обсудят пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности. По итогам планируется принятие совместного заявления.