Песков не стал предвосхищать, войдет ли Памфилова в президентскую квоту нового состава ЦИК

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, войдет ли действующий глава Центризбиркома Элла Памфилова в новый состав ЦИК по квоте главы государства.

"Как вы знаете, мы пока не выпускали соответствующего президентского документа. Как только мы его выпустим, вы узнаете о решении президента", - сказал представитель Кремля в четверг, отвечая на вопрос журналистов, останется ли Памфилова в Центризбиркоме.

Полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются в нынешнем месяце. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Памфилова была назначена председателем Центризбиркома 28 марта 2016 года.