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Песков заявил, что в планах Путина нет поездки в Грецию на парад 25 марта

Речь идет о военном параде в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует посещение Афин, где на 25 марта намечен военный парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.

"В графике президента нет поездки в Грецию", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал сообщать, кто будет представлять Россию на торжествах в Греции, посоветовав обратиться с этим вопросом в МИД РФ.

Греция планирует провести военный парад 25 марта в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской Империи. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость. Греческие власти сообщили, что они пригласили на торжества 25 марта лидеров России, Франции и Великобритании - стран, которые способствовали освобождению Греции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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