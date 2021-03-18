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Песков не стал оценивать прошедший 17 марта в Чечне митинг

Пресс-секретарь президента отметил, что проведение массовых мероприятий находится в зоне ответственности местных властей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить об оценке Кремля по поводу прошедшего в среду в Чечне митинга, отметив, что проведение массовых мероприятий находится в зоне ответственности местных властей.

"Это является прерогативой региональных властей - давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий", - сказал он в четверг журналистам. Песков подчеркнул, что "это абсолютная прерогатива региональных властей, это не является прерогативой федерального центра".

17 марта в Грозном прошел митинг, поводом для которого стала вышедшая в понедельник публикация "Новой газеты" о якобы имевших место в республике внесудебных казнях.

Ранее Песков переадресовал в профильные ведомства просьбу прокомментировать эту публикацию, подчеркнув, что "газетный материал не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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