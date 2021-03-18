Путин заявил, что власти сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить в Крыму безопасность и стабильность. Они будут в том числе развивать инфраструктуру, поддерживать местные предприятия и создавать условия для привлечения инвестиций, заявил президент России Владимир Путин во время телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе.

"Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, - сказал глава государства. - Будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций".

На этой базе постоянно, опережающими темпами должно расти и качество жизни граждан, заметил президент. "Чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места. А значит, могли на годы вперед уверенно строить свои жизненные планы, создавать семьи, детей растить", - пояснил Путин.

Постепенная работа и опорные проекты

Президент отметил, что с самого начала власти понимали, что в Крыму "из-за масштаба накопленных ранее за десятилетия проблем невозможно сделать все и сразу". "Нужна системная, кропотливая работа, - указал он. - Мы, собственно говоря, с вами так и действуем: движемся к поставленным целям поэтапно, шаг за шагом".

Путин обратил внимание, что первый этап был начат с реализации "опорных проектов, имеющих огромную социально-экономическую значимость, без которых нормальную жизнь было бы трудно вообще представить". "В их числе - грандиозный, уникальный Крымский мост с автомобильным и железнодорожным сообщением. Трасса "Таврида", новейший симферопольский аэровокзальный комплекс. Это список будет обязательно пополняться", - заверил глава государства.

Он напомнил, что ранее в четверг провел встречу с представителями общественности полуострова, подчеркнув, что задача властей - всегда слышать граждан, откликаться на их инициативы, запросы и пожелания. Власти обязаны это делать по всей территории России, и Крыма как стратегического региона это касается в полной мере, указал Путин.

"Поддержка крымчан, севастопольцев для нас безусловный приоритет, - добавил президент. - Такое внимание к региону со стороны федерации задает и высокую планку требований к эффективности, качеству работы всех ведомств - региональных и муниципальных".