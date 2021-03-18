ЦИК запустил конкурс на создание логотипа и слогана выборов в Госдуму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком объявил о запуске конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК в четверг.

"ЦИК России проводит конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что к участию в конкурсе приглашаются студенты российских вузов очной формы обучения. "Заявки от авторов принимаются до 15 апреля 2021 года на электронную почту pressa@cikrf.ru. Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая 2021 года. С условиями участия можно ознакомиться на сайте Центризбиркома", - подчеркнули в ЦИК.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.