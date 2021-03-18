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МИД: РФ не будет ухудшать отношения с США, несмотря на недопустимые высказывания Байдена

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в Москве намерены "провести большую работу, связанную с ревизией состояния двусторонних отношений"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия не пойдет на еще большее ухудшение отношений с США, которые и так находятся в тупике, несмотря на неприемлемость высказываний американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колеса - это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - сказала она.

Захарова добавила, что вместо этого в Москве намерены "провести большую работу, связанную с ревизией состояния двусторонних отношений".

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария Владимировна
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