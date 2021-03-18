Захарова: главе МИД Исландии стоит воздержаться от ложных суждений о ядерном прошлом СССР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МИД РФ призвал министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона воздержаться от недостоверных заявлений об истории создания ядерного арсенала СССР и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы прокомментировать опубликованную в газете Morgenbladet 11 марта статью министра иностранных дел Исландии Тордарсона. Она называется "Сильная оборона - основа мира". Из слов министра следует, что создание ядерного арсенала НАТО <...> было прямым следствием разработки ядерного вооружения Советского Союза, - сказала она. - Мы призываем <...> воздержаться от подобных заявлений, которые создают неблагоприятный информационный фон, в том числе в преддверии министерской <...> сессии Арктического совета в Рейкьявике в мае 2021 года".

Дипломат обратила внимание Исландии на тот факт, что именно Россия стала инициатором продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). "По какой-то причине господин Тордарсон не упомянул в своей статье этот, по-видимому, для него незначительный факт", - сказала она, отметив, что глава МИД Исландии все-таки признал важную роль взаимности обеих сторон в деле продвижения на пути к ядерному разоружению.

"Мы призываем не забывать о конструктивной роли Исландии при организации и проведении в 1986 году на своей территории исторической встречи [лидера СССР Михаила] Горбачева и [экс-президента США Рональда] Рейгана. Она [встреча] ознаменовалась завершением периода конфронтации между Советским Союзом и коллективным Западом", - сказала Захарова.

История ядерного оружия неразрывно связана с ядерными испытаниями. Начало им было положено 16 июля 1945 года, когда США взорвали атомную бомбу Gadget на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки (эти атомные бомбардировки не в последнюю очередь преследовали цель определить поражающие возможности ядерного оружия). СССР провел первое ядерное испытание в 1949 году, Великобритания - в 1952 году, Франция - в 1960 году, Китай - в 1964 году. В 1974 году к ним присоединилась Индия, в 1998 году - Пакистан и в 2006 году - КНДР.

Соглашение РФ и США о продлении ДСНВ вступило в силу 3 февраля после обмена соответствующими нотами.