МИД РФ надеется на соблюдение Лондоном баланса интересов в вопросе прав и свобод граждан

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на соблюдение властями Британии баланса интересов в отношении прав и свобод британских граждан. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесенный на днях правительством Британии законопроект "О полиции, преступности, вынесении наказаний и судопроизводстве".

"Мы рассчитываем, что Лондон сумеет соблюсти баланс интересов и не допустит ситуации, при которой под ударом окажутся международные обязательства страны по обеспечению фундаментальных прав и свобод граждан, а также реноме англичан, претендующих на роль глобального правозащитного арбитра", - сказала она.

Захарова добавила, что новый закон в британском обществе принимается неоднозначно и расценивается в том числе как попытка силовиков "получить полную свободу рук". "В рамках инициированных МВД Британии новаций в частности предусматривается усложнение процедуры согласования шествий и собраний, расширяются полномочия полиции по реагированию на протесты в случае возрастания рисков общественной безопасности, а глава МВД Британии наделяется полномочиями по внесению в подзаконные акты четкого определения понятия "нарушение общественного порядка", - отметила дипломат.

В Лондоне 13 марта состоялась акция протеста "Отвоюем эти улицы" против насилия в отношении женщин. Поводом для проведения акции стало убийство 33-летней Сары Эверард, в котором подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. Похищение и убийство женщины вызвало в Великобритании широкую полемику о безопасности городских улиц и необходимости борьбы с насилием в отношении женщин.