Депутат от ЛДПР внес в Думу законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации, который позволит наделять полномочиями сенаторов глав законодательного и исполнительного органов власти регионов. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

Поправки предлагается внести в закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации". Так, депутат предлагает изменить существующий порядок формирования Совфеда и наделять полномочиями сенаторов главу законодательного (представительного) и главу исполнительного органов государственной власти региона. Как отмечает автор инициативы, действующий порядок избрания членов СФ из депутатов законодательного органа госвласти региона или из списка, представляемого кандидатом на должность главы исполнительного органа власти региона, "является опосредованным и не предоставляет реальной возможности избирателям участвовать в выборе представителей их региона в СФ".

При этом, уверен депутат, новый порядок формирования Совфеда позволит регионам "принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет".

Помимо этого, предложенный порядок формирования Совфеда позволит ежегодно экономить федеральному бюджету около 1 миллиарда рублей, отмечает Иванов. "Исполнять полномочия члена Совета Федерации предлагается на непостоянной и неоплачиваемой основе, это представляется обоснованным, так как осуществлять представительские функции будут первые лица законодательной и исполнительной власти субъекта РФ и эта деятельность для них будет сопутствующей их должностным обязанностям, за которые они получают заработную плату", - подчеркивает депутат.

Кроме того, законопроект предлагает привести действующее законодательство в части порядка формирования Совфеда в соответствие с Конституцией РФ. Иванов напоминает, что согласно принятому в 2014 году федеральному конституционному закону о поправке к конституции, президент РФ имеет право назначать и освобождать от должности представителей Российской Федерации в СФ в порядке, предусмотренном федеральным законом. Однако до настоящего момента соответствующие изменения не были внесены в закон о порядке формирования верхней палаты парламента. В связи с этим законопроект восполняет пробел действующего законодательства и устанавливает правила назначения сенаторов и освобождения их от полномочий.