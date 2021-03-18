Кабулов: Россия еще не дала согласия на участие в конференции по Афганистану в Стамбуле

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская сторона еще не приняла решение относительно участия в международной конференции по Афганистану, которая планируется в Стамбуле в апреле. Об этом заявил журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов по итогам заседания расширенной "тройки" по афганскому урегулированию в Москве.

"Вообще мы не давали еще никакого согласия. И встреча в Стамбуле состоится, когда мы увидим концепцию и много другого", - сказал он.

7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что в Стамбуле состоятся переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Предполагается, что они пройдут в апреле, но точные сроки пока не определены.

В четверг директор департамента Южной Азии МИД Турции Хакан Текин заявил ТАСС, что приглашения на конференцию пока никому не направлялись.