На должность мэра Перми будут претендовать два кандидата

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по отбору главы Перми - главы администрации города рекомендовала выдвинуть на рассмотрение думы двух кандидатов - действующего врио мэра Алексея Демкина и бизнесмена Эдуарда Хайруллина. Заседание, где заслушали доклады всех претендентов на эту должность, прошло в четверг, рассказала журналистам председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы, секретарь комиссии по отбору кандидатур Наталья Рослякова.

"Все кандидаты, которые были зарегистрированы и допущены к конкурсному отбору, явились вовремя, все кандидаты были в одинаковых условиях. По результатам заседания к участию в конкурсе были допущены два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Первый кандидат - Демкин Алексей Николаевич, второй - Хайруллин Эдуард Азатович. Решение по окончательному итогу работы комиссии депутаты будут обсуждать, и решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской думы", - сказала она.

По словам Росляковой, за Демкина проголосовали все 12 членов комиссии, за Хайруллина - 11.

Прием заявок на конкурс по отбору мэра Перми проходил со 2 февраля по 4 марта, их подали 13 человек. Среди желающих стать главой города были секретарь по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадий Сторожев, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко, представители общественных объединений и предприниматели, действующий врио главы Перми Алексей Демкин. 12 марта конкурсная комиссия исключила из конкурса трех кандидатов, так как они представили неполный пакет документов, к дальнейшему участию допустили десять человек.

Необходимость в выборе нового мэра возникла после того как 15 декабря Дмитрий Самойлов, занимавший этот пост с 2016 года, ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство Прикамья. С 16 декабря полномочия главы Перми - главы администрации города временно исполняет экс-председатель градостроительного комитета, бывший генеральный директор строительной организации "Пермский завод силикатных панелей" Алексей Демкин.