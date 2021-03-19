Лавров заявил, что Россия готова укреплять сотрудничество с Бангладеш

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова продолжать диалог с Бангладеш, усиливая взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю пятидесятилетия независимости Бангладеш и столетия основателя государства Шейха Муджибура Рахмана.

"Россия готова к продолжению двустороннего политического диалога и взаимовыгодной практической кооперации. Уверен, что объединяющие нас узы дружбы продолжат крепнуть на благо наших граждан", - сказал министр.

Глава дипведомства отметил, что Бангладеш остается важным экономическим партнером России в Южной Азии. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между двумя государствами увеличился почти на 15% и превысил рекордную отметку в $2,4 млрд. "Особо хотел бы отметить продолжающуюся реализацию крупнейшего совместного проекта по строительству первой в Бангладеш АЭС "Руппур", - указал Лавров. - Ее ввод в эксплуатацию, запланированный на 2023-2024 годы, будет способствовать переходу местной энергетической отрасли на качественно новый технологический уровень".

Министр высоко оценил вклад Бангладеш в снабжение миротворческих миссий ООН воинскими подразделениями для урегулирования конфликтов в разных регионах мира. "Страна уверенно идет по пути прогресса и поступательного развития, пользуется авторитетом в международном сообществе. Дакка принимает активное участие в решении глобальных проблем современности, включая борьбу с бедностью и изменением климата", - добавил Лавров.