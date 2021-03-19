Управление экспертизы и планирования создадут в кабмине РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Управление экспертизы и планирования будет создано в структуре аппарата правительства России. Это позволит перезапустить работу с экспертами и общественностью, улучшить обратную связь и оперативно организовывать обсуждение инициатив, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью, - говорится в сообщении. - Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования".

Отмечается, что формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям. "Оно позволит обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, активное вовлечение экспертных структур в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием", - отметили в кабмине.

Уточняется, что в связи с созданием нового управления планируется перезапустить работу экспертного совета при правительстве, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.

Как поясняют в пресс-службе правительства, эти решения позволят повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной.