В МИД России сообщили о продолжении контактов со странами Запада по сохранению ДОН

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Диалог России со странами Запада по сохранению Договора по открытому небу продолжается. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Россия вслед за США покидает Договор по открытому небу. Что известно про этот документ?

"Контакты идут, работа идет и в том числе по Договору по открытому небу. <…> Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается и они могут принять свое решение, европейцы могут принять решение и возвратиться в Договор [об открытом небе]", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Гаврилов добавил, что РФ может рассмотреть этот вопрос конструктивно, но времени остается немного. "Времени совсем не остается. <…> Мы ждем ответа от американцев", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова конструктивно рассмотреть ситуацию вокруг Договора по открытому небу при полном возвращении США к соглашению.