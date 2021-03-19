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Выход России из Договора по открытому небу
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В МИД России сообщили о продолжении контактов со странами Запада по сохранению ДОН

Времени совсем не остается, РФ ждет ответа от американцев по этому вопросу, заявил руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Диалог России со странами Запада по сохранению Договора по открытому небу продолжается. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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"Контакты идут, работа идет и в том числе по Договору по открытому небу. <…> Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается и они могут принять свое решение, европейцы могут принять решение и возвратиться в Договор [об открытом небе]", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Гаврилов добавил, что РФ может рассмотреть этот вопрос конструктивно, но времени остается немного. "Времени совсем не остается. <…> Мы ждем ответа от американцев", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова конструктивно рассмотреть ситуацию вокруг Договора по открытому небу при полном возвращении США к соглашению.

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РоссияВыход России из Договора по открытому небу
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