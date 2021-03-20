Володин заявил, что "умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Так называемое умное голосование является несодержательным проектом, направленным не на решение проблем граждан, а на вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ранее некоторые политологи назвали его предложение формализовать обещания кандидатов в ходе выборов альтернативой "умному голосованию" - технологии, которая подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

"Не согласен. "Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе - желание попасть во власть", - написал Володин.

Спикер также отметил, что "инициаторы этого проекта находятся за границей" и, по его мнению, "за ним стоят западные государства и спецслужбы". "Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти", - добавил Володин.

Володин подчеркнул, что выборы в Госдуму в сентябре этого года должный пройти "конкурентно, открыто и легитимно". "Важно, чтобы в основе избирательной кампании были предложения и пути решения вопросов, которые волнуют людей. Еще раз хочу сказать - правильно было бы, чтобы предвыборные обещания, которые дают кандидаты, впоследствии были формализованы. А потом в ходе отчетов перед избирателями депутаты отчитывались, как решаются эти вопросы", - вновь озвучил свою инициативу спикер.

"Нам всем важно перейти от политической демагогии к содержательной работе, а это значит, что и в ходе избирательной кампании мы должны сделать выбор в пользу второго", - заметил он. Володин признал, что такое нововведение "повысит ответственность, усложнит жизнь депутату, планка работы будет выше". "Но вместе с этим придет и другое отношение к депутату. Люди будут понимать, что он занимается решением их проблем. В конечном итоге, это обеспечит содержательную повестку работы", - пояснил спикер.

При этом сам он не стал сообщать о своих планах на предстоящие выборы. "Возможно, кого-то разочарую, но чем дальше удастся отодвинуть избирательную риторику, тем лучше будет для людей. Получится решить больше вопросов и проблем за это время", - написал Володин.