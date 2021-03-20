МИД РФ: год межрегионального сотрудничества России и Франции обогатит связи двух стран

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Проведение перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции призвано обогатить российско-французские связи в различных сферах и будет способствовать лучшему укреплению взаимопонимания между народами обеих стран. Об говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Эта новая перекрестная акция призвана обогатить российско-французские связи через придание нового импульса прямым контактам между регионами в самых разных сферах, способствовать лучшему укреплению взаимопонимания между народами наших стран, акцентировать многообразие культуры, традиций, географии России и Франции", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади сообщили, что церемония открытия перекрестного года прошла накануне в формате видеоконференции. В ней приняли участие сопредседатели российско-французской комиссии по сотрудничеству между территориальными образованиями - заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев и уполномоченная МИД Франции по развитию международного межрегионального сотрудничества Кристин Моро, а также посол России во Франции Алексей Мешков, посол Франции в России Пьер Леви, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В МИД РФ указали, что проведение года межрегионального сотрудничества занимает ключевое место в повестке двусторонних отношений России и Франции на 2021 год. "В его программе - более 150 совместных проектов в области культуры, экономики, образования, туризма, здравоохранения и спорта", - добавили в дипведомстве.