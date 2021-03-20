Россия решительно осудила ракетный удар хуситов по объекту Saudi Aramco

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москва решительно осуждает ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, по поступающей информации, удар был совершен со стороны йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). "В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ также подтвердили принципиальную и последовательную позицию в пользу скорейшего прекращения насилия в Йемене и налаживания широкого межйеменского переговорного процесса, нацеленного на выработку комплексного и основанного на учете законных интересов всех вовлеченных сторон решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается эта республика и соседние государства.

"В ходе наших контактов с ведущими политическими силами Йеменской Республики и заинтересованными внешними игроками будем и далее всемерно этому содействовать", - заключили в министерстве.

В пятницу официальный представитель вооруженных сил мятежников бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты Saudi Aramco. Утверждалось, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Позднее в пятницу в Минэнерго саудовского королевства сообщили об атаке дронов ранним утром на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, в результате чего возник пожар. Погибших нет.