Мишустин 22 марта обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 22 марта, проведет в Москве переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Мишустин и Мамин встречались в начале февраля в Алма-Ате, где они принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета и форуме Digital Almaty 2021. С тех пор премьер-министры России и Казахстана стран трижды говорили по телефону, в последний раз - 17 марта. Как сообщала пресс-служба российского кабмина, в этих беседах обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционного взаимодействия в ЕАЭС.

Кроме того, в ходе разговора премьеров 16 февраля особое внимание было уделено, в частности, совместным мерам по борьбе с распространением коронавируса.