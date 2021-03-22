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В СФ заявили, что воинское звание Рапоты позволяет ему быть сенатором от любого региона

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Григорий Рапота будет представлять регион в верхней палате парламента

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Воинское звание Григория Рапоты, освобожденного 19 марта от обязанностей государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России, позволяет ему стать сенатором от любого российского региона, в том числе от Курской области, сообщил ТАСС в понедельник источник в аппарате Совета Федерации.

Как рассказал ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, Рапота будет представлять регион в верхней палате парламента. Предыдущий представитель исполнительной власти Курской области в Совфеде Александр Михайлов умер в декабре 2020 года в возрасте 69 лет.

"Пока никаких официальных документов о назначении его сенатором от Курской области не поступало. Его воинское звание позволяет быть сенатором от любого региона РФ", - пояснил источник, ответив на вопрос об основаниях для назначения Рапоты сенатором от Курской области.

Рапота является генерал-лейтенантом запаса.

Теги
РоссияКурская областьРапота, Григорий Алексеевич
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