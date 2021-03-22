МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации, член комитета по международным делам Константин Косачев отметил тенденцию к активизации межпарламентских связей с Вьетнамом и подчеркнул заинтересованность в развитии отношений с вьетнамскими коллегами. Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи с послом республики в РФ Нго Дык Манем.

"В прошлом году Россия и Вьетнам отметили 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а в этом исполняется 20 лет с момента принятия Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. Все эти годы межпарламентские связи развивались поступательно, стабильно и имеют тенденцию к росту", - сказал Косачев, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации.

Он отметил, что импульс активизации межпарламентского сотрудничества придал визит председателя СФ Валентины Матвиенко во Вьетнам в 2017 году. Вице-спикер верхней палаты подчеркнул, что сенаторы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с вьетнамскими коллегами. "Обсуждаем формат проведения совместных заседаний комитета СФ по международным делам с профильным комитетом Национального собрания Вьетнама. Готовы оказывать всемерную поддержку вьетнамским парламентариям", - сказал Косачев.

Сенатор также обратил внимание на рост и диверсификацию двусторонних торгово-экономических связей.

Посол Вьетнама в РФ отметил в свою очередь, что за последние три года удалось продвинуть двусторонние отношения во многих областях, а также увеличить количество контактов и визитов официальных делегаций. По его мнению, Совет Федерации вносит значительный вклад в укрепление этой работы.

В ходе встречи, как сообщается, обсуждались перспективы внешнеэкономических связей и туристических контактов субъектов РФ с провинциями Вьетнама.