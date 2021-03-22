Володин: эксперты из РФ должны оценить эпидбезопасность в странах, открытых для туристов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Эпидемиологическую безопасность и систему здравоохранения в странах, открывающихся для туристов из РФ, должны оценить российские специалисты. Такое мнение в понедельник выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В качестве примера политик привел Черногорию, которая приглашает туристов. "Черногория не готова к приему туристов. Ни прививками не занимаются, ни медициной. Черногории надо много сделать, чтобы приглашать российских туристов, у них ничего для этого не готово", - сказал Володин журналистам.

"В Черногорию, как и в другие открывающиеся для российских туристов страны, сначала должны выезжать наши специалисты. Им необходимо оценить, насколько в этих странах обеспечена эпидемиологическая безопасность, насколько система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи", - убежден Володин.

По его словам, страны, приглашающие российских туристов, должны вести активную прививочную кампанию. "Если хотите приглашать туристов, сделайте прививки своим гражданам. Они хотят пополнить свой бюджет, но не надо это делать, подвергая риску здоровье наших граждан", - резюмировал Володин.