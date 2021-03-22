В Оренбуржье подготовят более 3 тыс. наблюдателей за выборами в Госдуму РФ и заксобрание

ОРЕНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Оренбургской области начал работать в понедельник в регионе, он подготовит около 3-4 тыс. профессиональных независимых общественных наблюдателей, сообщил руководитель штаба Валентин Сушко.

"В период подготовки к выборам и в период избирательной кампании мы ставим себе цель обеспечить на каждом избирательном участке хотя бы одного наблюдателя общественного, независимого, который будет помогать избирательным комиссиям и станет гарантом соблюдения избирательных прав граждан. <…> Будет [обучено] порядка 3-4 тыс. человек по всей области, чтобы они осуществляли свою деятельность профессионально", - сказал Сушко на открытии штаба.

Общественный штаб Оренбургской области по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году создан ассоциацией НОК (Независимый общественный мониторинг - прим. ТАСС), сообщил журналистам вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министр региональной и информационной политики региона Игорь Сухарев. Он назвал главной задачей наблюдателей, как и других участников кампании, "сделать, чтобы процесс был максимально легитимным на всех уровнях".

По словам Сушко, работа штаба по сути создаст институт профессионального независимого общественного наблюдения. "Рядом с членом избирательной комиссии, рядом с наблюдателем от той или иной партии будет находиться человек, который будет представлять общество как таковое, который не будет политически к кому-либо привязан", - объяснил он.

Председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов поблагодарил за стремление организовать движение наблюдателей в период проведения избирательных кампаний двух уровней. "Подготовка к наблюдению за выборами должна, безусловно, вестись на профессиональной основе, то есть знание основ избирательного законодательства, избирательного права, умение подходить и коммуникабельно осуществлять все контакты с членами избирательных комиссий, представителями средств массовой информации и с другими представителями, которые, возможно, будут пытаться дестабилизировать в какой-то мере избирательный процесс. Такие угрозы существуют. Профессионально подготовится к наблюдению за выборами - это сейчас первая задача", - считает Нальвадов.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.