Глава жилнадзора в Башкирии уволен из-за ситуации с ростом цен на отопление в Уфе

УФА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков отправлен в отставку. Кадровое решение связано с формальным подходом чиновника к вопросу резкого повышения цен на отопление в Уфе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, в декабре и январе система "Инцидент менеджмент" зафиксировала тысячи обращений жителей в соцсетях о высоких счетах за отопление от ресурсоснабжающей организации ООО "БашРТС". Недовольные счетами сотни людей пришли в дом правительства республики, требуя встречи с главой региона Радием Хабировым. Позже он поручил создать рабочую группу и разобраться в ситуации.

"Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков отправлен в отставку. В понедельник после заседания президиума правительства премьер-министр республики Андрей Назаров поручил ему написать заявление об увольнении", - сказали в пресс-службе.

Причиной отставки стал формальный подход Госкомитета к вопросу резкого роста цен на отопление в Уфе этой зимой. Сотрудники ведомства проверили корректность начисления счетов за услугу всего лишь в 400 домах, по итогам чего было выписано 200 предписаний об устранении нарушений. Причем проверка проводилась на основании отчетов управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, без выезда на места, добавили в пресс-службе.

Ильдар Шафиков родился в 1982 году, имеет дипломы Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационно-технического университетов. Работал юрисконсультом, помощником и заместителем министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Председателем Госкомитета по жилищному и строительному надзору назначен в 2015 году.