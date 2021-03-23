Госдума обсудит расширение федеральной части партийных списков на выборах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит два законопроекта, направленных на изменение избирательного законодательства.

В частности, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента. Речь идет об инициативе, которую внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Он предлагает расширить федеральную часть партийных списков на выборах депутатов Госдумы с 10 до 20 кандидатов.

Ранее профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении при условии его доработки ко второму.

Как отметила глава комитета Ольга Савастьянова, комитет поддерживает концепцию законопроекта в части увеличения списка, но ко второму чтению намерен скорректировать максимальную численность федеральной части партийных списков. По словам Савастьяновой, комитет предлагает "остановиться на цифре 15".

Право вновь баллотироваться

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть во втором, решающем чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет, никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный комитет по контролю и регламенту одобрил ряд поправок. Так, в законе предлагается прописать право ЦИК формировать для федеральной территории "Сириус" отдельную территориальную избирательную комиссию. Кроме того, ЦИК получит право досрочно прекратить полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению. Освободить члена избиркома раньше срока ЦИК сможет только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры.

Законопроект также предлагает разрешить избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов. В случае голосования за списки кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК вправе принять решение о том, чтобы не указывать в бюллетене фамилии, имена и отчества кандидатов. Если речь идет о голосовании по кандидатам, то в бюллетене предлагается разрешить не размещать информацию об основном месте работы или службы и о занимаемой должности кандидата, а также не указывать, что кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе. Эти данные будут указаны в специальном информационном материале либо на информационном стенде.

Помимо этого, поправки позволяют избирательным комиссиям использовать не один, а два переносных ящика, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Законопроект также запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Такие нормы уже прописаны в законе об основных гарантиях избирательных прав, ограничения предлагается прописать в законе о выборах депутатов Госдумы.