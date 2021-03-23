Дума обсудит блокировки за клевету в сети и бесплатный доступ к социально значимым сайтам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Согласно инициативе, основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Нижняя палата также обсудит в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых. Соответствующий перечень интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах.ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%. Кроме того, социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% аудитории сервиса должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

Регулирование НКО и аттестация гидов

Помимо этого, в повестке заседания Госдумы значится второе чтение законопроекта, ужесточающего требования к НКО-иноагентам, работающим в России. Документ дополняет перечень иностранных источников, финансирование из которых является одним из условий для признания некоммерческой организации иноагентом, путем включения в него российских юридических лиц, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства. Инициатива также обязывает НКО-иноагентов и подразделения иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации.

Кроме этого, депутаты обсудят в основном чтении законопроект, вводящий обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов на туристских маршрутах, а также запрещающий заниматься этой деятельностью иностранным гражданам.

Ранее профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал к принятию поправку, откладывающую введение новых положений в действие с 1 июля 2020 года на 1 июля 2022 года. Согласно законопроекту, экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут проходить аттестацию каждые пять лет.