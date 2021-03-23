Посол России вручил главе МИД Боливии копии верительных грамот

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. Посол России в Боливии Михаил Леденев вручил в понедельник копии верительных грамот министру иностранных дел республики Рохелио Майте. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Боливии в Twitter.

"Посол России Михаил Леденев сегодня, 22 марта, вручил копии верительных грамот министру Рохелио Майте. Леденев сменил на посту Владимира Ивановича Спринчана", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин назначил Леденева послом РФ в Боливии 10 декабря 2020 года. Ранее он возглавлял российское генконсульство в Карловых Варах (Чехия).