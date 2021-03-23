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В Госдуме обновили рекомендации по оформлению законопроектов

В них указывается, каковы особенности оформления законопроектов, устанавливающих новое правовое регулирование, законопроектов о ратификации и о внесении изменений в законодательные акты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правовое управление аппарата Госдумы совместно с Государственно-правовым управлением президента РФ и думским комитетом по госстроительству и законодательству подготовили новую редакцию методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Там уточнили, что документ был представлен в понедельник председателем комитета Павлом Крашенинниковым на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. "Надеемся, что документ будет помогать в дискуссиях не только в парламенте, но и внутри правительства, в федеральных органах исполнительной власти, законодательных собраниях субъектов Федерации, послужит защите прав и законных интересов граждан, поможет упорядочить систему российского законодательства", - сказал депутат.

Рекомендации содержат подробную информацию о правилах оформления проектов законов. Указывается, каковы особенности оформления законопроектов, устанавливающих новое правовое регулирование, законопроектов о ратификации, законопроектов о внесении изменений в законодательные акты.

В обновленном документе содержится рекомендация не давать в наименовании принимаемого законодательного акта никаких уточняющих формулировок, таких как: "в связи...", "в части..." и т. п. "Наименование законопроекта должно отражать его содержание и основной предмет правового регулирования. Оно должно быть точным и четким", - указали в пресс-службе комитета.

Также дается рекомендация не включать в законодательные акты о введении в действие кодексов нормы, имеющие самостоятельное правовое значение, или нормы, предусматривающие права и обязанности участников правоотношений, не изменяемых данным кодексом на день введения его в действие. Выработана позиция по оформлению структуры законодательного акта, рекомендовано избегать примечаний.

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