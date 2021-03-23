Первый замглавы думских единороссов Исаев выдвинулся на партийные праймериз в Удмуртии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев подал документы для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) для отбора кандидатов партии на думские выборы в сентябре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба единороссов.

По данным пресс-службы, Исаев подал документы онлайн через официальный сайт процедуры, свою кандидатуру он выдвинул в Удмуртии, которую представляет в нижней палате парламента текущего созыва.

"Предварительное голосование и подготовка к нему идут с использованием самых современных технологий. Я подал все необходимые документы не выходя из кабинета, это удобно и легко", - цитирует Исаева пресс-служба. Он напомнил, что каждый человек имеет возможность принять участие в процедуре, зарегистрировавшись в качестве кандидата или проголосовав за наиболее понравившегося участника.

"Для меня участие в предварительном голосовании - это возможность еще раз отчитаться перед избирателями, что удалось сделать, обсудить планы, вопросы социальной политики, которые интересуют меня в первую очередь", - добавил парламентарий.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.