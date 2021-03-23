Захарова: РФ оставляет за собой право зеркально ответить Болгарии на высылку дипломатов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия сохраняет за собой право принять зеркальные ответные меры на высылку двух российских дипломатов из Болгарии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила она.

"Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в охоте на ведьм, наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной", - добавила она.

Дипломат отметила, что в Болгарии обострилась антироссийская "шпиономания" и происходит это в канун предстоящих 4 апреля выборов в парламент республики, а также общего ухудшения отношений РФ с западными странами, в первую очередь США.

На прошлой неделе прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.

В российском диппредставительстве в этой связи подчеркнули, что считают решение болгарской стороны необоснованным и пообещали ответные действия.