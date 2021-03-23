Более 50% респондентов допускают возможность проголосовать за единороссов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 50% участников опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР) заявили, что в принципе допускают для себя возможность проголосовать за "Единую Россию" на предстоящих в сентябре думских выборах. Об этом заявил директор ИНСОМАР по политическому анализу Виктор Потуремский во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы видим, что у "Единой России" достаточно высокий потолок - 54% [опрошенных] в принципе допускают голосование за "Единую Россию", 42% - исключают, 4% затрудняются ответить", - сказал Потуремский.

По его словам, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, то "33% опрошенных проголосовали бы за "Единую Россию", КПРФ - 16%, ЛДПР - 9%, "Справедливая Россия - За правду" - 8%".

По мнению около 30% респондентов, партией номер два на выборах в Госдуму станет КПРФ. Вместе с тем около 21% считают, что на этой позиции окажется ЛДПР, а 14% участников исследования отдают второе место партии "Справедливая Россия - За правду".

Около 42% респондентов заявили, что "точно примут" участие в голосовании. Вариант "скорее приму" выбрали 13%, "скорее не приму" - 4%, "точно не приму" - 8% и более 30% сказали, что определятся ближе к выборам.

Опрос прошел 22 марта с участием 1,6 тыс. респондентов.