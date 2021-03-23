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РФ приветствует инициативу Саудовской Аравии по мирному урегулированию конфликта в Йемене

Речь идет об инициативе, которую представил 22 марта министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва поддерживает предложения Саудовской Аравии по мирному урегулированию конфликта в Йемене и призывает стороны к их внимательному изучению. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как пояснили на Смоленской площади, речь идет об инициативе, направленной на прекращение конфликта, которую представил в понедельник министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд. "В Москве приветствуют эти предложения и призывают противоборствующие стороны к их внимательному и всестороннему изучению. Выступали и выступаем за скорейшее прекращение затянувшейся вооруженной конфронтации в Йеменской Республике, обеспечение в этой стране устойчивой стабильности и национального согласия", - отметили в российском дипведомстве.

Теги
ЙеменРоссияСаудовская Аравия
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