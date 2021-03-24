Памфилова: ЦИК готов достойно принять международных наблюдателей на выборах в Думу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова сделать все необходимое, чтобы достойно принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, которые выразят желание принять участие в наблюдении за голосованием в рамках сотрудничества с ЦИК.

"Уверена, что и в новом составе ЦИК мы будем продолжать международное сотрудничество, учиться друг у друга и делиться своими опытом. Для этого нами подписано 11 протоколов о сотрудничестве с международными организациями и центральными избирательными органами зарубежных государств", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, приезд международных наблюдателей зависит от ситуации с пандемией коронавируса. "С нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы достойно принять всех желающих к нам приехать в рамках договоров наших коллег из-за рубежа. Мы в этом заинтересованы, мы абсолютно открыты, нам скрывать нечего", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.