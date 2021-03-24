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Путин 24 марта проведет встречу с главой Новгородской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента обычный рабочий график

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который во вторник привился от коронавируса, в среду работает в обычном режиме. Он в том числе проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и несколько непубличных мероприятий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент в среду работает в Кремле. "У него (Путина - прим. ТАСС) [запланированы] различные встречи внутреннего характера. Из публичного - сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода", - отметил пресс-секретарь, пояснив, что это "традиционное общение президента с регионами".

"В целом обычный рабочий график", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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