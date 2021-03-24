Путин поздравил президента Греции с Днем независимости

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу с отмечаемым 25 марта национальным праздником - Днем независимости - и выразил надежду на то, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого совпадает с 200-летием начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами. Об этом говорится в поздравлении Владимира Путина, которое на греческом языке опубликовано на официальном сайте президента Греции.

"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня независимости. Мы придаем очень большое значение отношениям с Грецией, которые основаны на давних традициях дружбы, а также культурной и духовной близости. Надеемся, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого совпадает с 200-летием начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал президенту Греции крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.

Греция готовится широко отметить 24-25 марта 200-летие начала греческой национально-освободительной революции. В среду в Афины для участия в торжествах прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. У него также запланированы переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы "двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях".

25 марта в Афинах состоится военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской империи. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

Последний опрос общественного мнения, распространенный 9 марта 2021 года Центром либеральных исследований Kefim, показал, что 4 из 10 греков считают, что именно Россия внесла решающий вклад в победу в вооруженной борьбе за независимость от Османской империи. Так, на вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили: Россия. Еще 22,6% назвали таковым вклад Франции, а 19,4% - Великобритании.