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МИД России приветствовал успешное проведение президентских выборов в Конго

Ведомство заявило, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с Конго

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с Конго после успешного проведения там выборов главы государства. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В Москве приветствуют успешное проведение выборов главы государства в Республике Конго, рассчитывают на дальнейшее расширение конструктивного, разнопланового сотрудничества с Браззавилем в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и партнерства между нашими странами", - отметили в дипведомстве.

"Международные наблюдатели от Африканского союза и Международной конференции по региону Великих озер признали, что голосование прошло в мирной и спокойной обстановке, серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, отмечено не было", - указали на Смоленской площади.

21 марта в Республике Конго состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент страны Дени Сассу-Нгессо. По предварительным данным избиркома республики, он набрал 88,57% голосов избирателей.

Теги
Сассу-Нгессо, ДениРоссияКонго (РК)
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