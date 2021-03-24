Мишустин обсудил с премьером Греции вопросы защиты здоровья туристов

"Греческие власти постепенно открывают границы для путешественников, но главное, чтобы это было безопасно для здоровья людей, и мы тоже поговорили о том, как такие пути найти", - сказал глава российского правительства журналистам по итогам переговоров в Афинах с премьер-министром Греции. Мишустин подчеркнул, что в двусторонних отношениях Москвы и Афин в период пандемии больше всего пострадала сфера туризма.

Греция - одна из стран, с которыми Россия возобновила прерванное в период пандемии пассажирское авиасообщение. Сейчас действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян в Грецию в неделю. С открытием туристического сезона 14 мая эта страна планирует также начать принимать туристов из РФ, которые должны будут иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.