Мишустин обсудил с премьером Греции вопросы защиты здоровья туристов

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обсудил в среду со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом вопросы защиты здоровья российских туристов, которые будут посещать Грецию.
"Греческие власти постепенно открывают границы для путешественников, но главное, чтобы это было безопасно для здоровья людей, и мы тоже поговорили о том, как такие пути найти", - сказал глава российского правительства журналистам по итогам переговоров в Афинах с премьер-министром Греции. Мишустин подчеркнул, что в двусторонних отношениях Москвы и Афин в период пандемии больше всего пострадала сфера туризма.
Греция - одна из стран, с которыми Россия возобновила прерванное в период пандемии пассажирское авиасообщение. Сейчас действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян в Грецию в неделю. С открытием туристического сезона 14 мая эта страна планирует также начать принимать туристов из РФ, которые должны будут иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.