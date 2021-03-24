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Пандемия COVID-19
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Мишустин обсудил с премьером Греции вопросы защиты здоровья туристов

Российский премьер подчеркнул, что в двусторонних отношениях Москвы и Афин в период пандемии больше всего пострадала сфера туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обсудил в среду со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом вопросы защиты здоровья российских туристов, которые будут посещать Грецию.

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"Греческие власти постепенно открывают границы для путешественников, но главное, чтобы это было безопасно для здоровья людей, и мы тоже поговорили о том, как такие пути найти", - сказал глава российского правительства журналистам по итогам переговоров в Афинах с премьер-министром Греции. Мишустин подчеркнул, что в двусторонних отношениях Москвы и Афин в период пандемии больше всего пострадала сфера туризма.

Греция - одна из стран, с которыми Россия возобновила прерванное в период пандемии пассажирское авиасообщение. Сейчас действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян в Грецию в неделю. С открытием туристического сезона 14 мая эта страна планирует также начать принимать туристов из РФ, которые должны будут иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Теги
ГрецияРоссияПандемия COVID-19
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