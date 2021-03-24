Путин подписал указ о расширении набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Текст соответствующего документа опубликован в среду на официальном сайте Кремля.

В настоящее время в набсовет организации входят девять человек, его председателем является глава государства. Также в его составе - вице-премьер Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор АНО Алексей Комиссаров, замминистра финансов РФ Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Согласно указу, состав набсовета будет расширен до 14 членов, в него войдут также глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помощник главы государства Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.