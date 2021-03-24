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В комитете Думы по регламенту нет информации о возможном переносе даты отчета кабмина

Ранее источник в нижней палате парламента сообщил, что ежегодный отчет правительства, намеченный на 21 апреля, могут перенести на более поздний срок

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на текущий момент не располагает информацией о возможном переносе даты отчета правительства в Госдуме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава комитета Ольга Савастьянова.

Ранее в среду источник в нижней палате парламента сообщил ТАСС, что ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме, намеченный на 21 апреля, вероятно, будет перенесен на более поздний срок.

"По отчету Счетной палаты мы будем вносить предложение о переносе срока, а по отчету правительства у меня нет информации", - сказала Савастьянова.

Как сообщила она ранее в среду ТАСС, комитет по контролю и регламенту предложит перенести отчет Счетной палаты в Думе на неделю - с 7 на 14 апреля. Она уточнила, что комитет считает такую дату "более оптимальной, так как будет больше времени на подготовку к отчету".

Как сообщала в феврале пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 апреля планировал выступить в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 году.

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