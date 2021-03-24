Небензя посоветовал заявляющим о российских военных в Ливии "посмотреться в зеркало"

ООН, 24 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду раскритиковал заявления о якобы присутствующих в Ливии российских военных.

Ранее эксперты ООН выступили в докладе с утверждениями, будто со стороны России нарушается оружейное эмбарго в отношении Ливии, несмотря на многократные опровержения таких измышлений со стороны МИД РФ. Кроме того, ссылаясь на "открытые источники", они заявили о присутствии в стране российских граждан в составе частной военной компании "Вагнер".

"Мы неоднократно говорили, что российских военных в Ливии нет, а если кто из наших граждан и присутствует в Ливии, но они не представляют российское государство", - сказал он в среду на заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливии. "Кстати, неоднократно говорили и о недостоверности данных группы экспертов [ООН], которые не утруждаются перепроверять "сливаемую" им информацию из открытых источников. А она очень легко опровергается, что и было сделано российскими журналистами.", - подчеркнул дипломат.

Он посоветовал коллегам в Совбезе "обратить внимание на выводы группы экспертов о том, что их собственные граждане активно орудуют в Ливии". "Понятно, что некоторые подобные операции невозможно провести без поддержки правительств, - указал Небензя. - Так что вместо этих рассуждений неплохо было бы посмотреться в зеркало".

В ходе встречи постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступила с осуждением присутствия в Ливии наемников, в том числе, по ее заявлениям, и из ЧВК "Вагнер".