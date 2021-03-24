Замглавы МИД РФ и дипломаты Египта обсудили ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации с египетскими дипломатами, в ходе которых стороны обсудили процесс политического разрешения кризисов в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам повестки дня СБ ООН с упором на поддержку усилий международного сообщества по политическому разрешению кризисов в Сирии, Ливии, Йемене, ЦАР, Сомали, Мали и ближневосточному урегулированию. Особое внимание было также уделено укреплению двустороннего взаимодействия и координации по тематике изменения климата, продовольственной безопасности, миротворческой деятельности ООН, защиты и продвижения прав человека", - сообщили в министерстве.

В консультациях, которые прошли 23-24 марта, приняли участие заместители министра иностранных дел Египта, а также директор департамента по правам человека и директор департамента по окружающей среде и устойчивому развитию.