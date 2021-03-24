Посольство РФ заявило, что Белград и Москва совместно остановили бомбежки НАТО 1999 года

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Воздушные атаки Североатлантического альянса на Югославию были остановлены совместными усилиями Москвы и Белграда. Об этом говорится в среду в заявлении посольства России в Белграде, посвященном годовщине начала агрессии НАТО против Югославии.

"24 марта 1999 года вопреки основным началам международного права началась вооруженная агрессия против Югославии. За время 78 дней варварских бомбардировок, которые были цинично представлены как "гуманитарная интервенция во имя спасения беженцев", погибло около 2 тыс. гражданских. Огромный ущерб нанесен архитектуре мира и безопасности в Европе и международной стабильности. Совместными усилиями Москвы и Белграда в июне 1999 года воздушные атаки Североатлантического альянса были остановлены, удалось вернуть ситуацию вокруг Косова и Метохии в политико-дипломатическую колею", - говорится в заявлении.

"Такое зло, каким была агрессия НАТО против Югославии, не должно никогда повториться. Россия продолжит решительно выступать за полное уважение универсальных международно-правовых норм", - говорится в заявлении посольства России.

В среду исполняется 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, которая продолжалась 78 дней. Главной целью операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За несколько недель бомбардировок на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет с момента военной агрессии в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.